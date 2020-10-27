Светлана Тихановская призвала поддержать бастующие заводы и предприятия 27.10.2020, 16:58

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фото: mindaugas kulbis (ap)

Забастовка продолжается.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что режим Лукашенко боится забастовок и призывает поддержать протест рабочих. Об этом говорится в заявлении ее пресс-службы.

«Забастовка продолжается. Мы знаем, что прямо сейчас сотрудники заводов и предприятий отказываются сдавать и принимать смены, противостоят силовикам и репрессивным распоряжениям руководства и подают всё новые заявления о присоединении к стачке. На работников Гродно Азот, МАЗ, МЗКТ, МЭТЗ и других заводов оказывается колоссальное давление – и им нужна наша колоссальная поддержка. Снимайте видео и делайте фото в поддержку, цехами или бригадами, и присылайте в боты или чаты заводов. Публикуйте в своих соцсетях, выходите на акции, говорите об этом другим.

Если мы поможем заводам бастовать, они помогут нам довести до конца начатое. Режим боится этой силы и реагирует на неё. На одном из звонков с лидерами стачкомов они сказали мне важную мысль: «Солидарность – наша лучшая страховка от поражения». Вся история Беларуси с лета 2020-го показывает, что это правда. Поддержите МАЗ, Гродно Азот, МЭТЗ, МЗКТ и все заводы и предприятия, на которых сейчас идёт борьба за нашу с вами новую Беларусь. Поддержите студентов и преподавателей, которые второй день бастуют вместе с заводами. Поддержите каждого, кто объявил страйк за наше с вами будущее. Помните: каждый активный мирный шаг приближает нас к тому, что насилие закончится, политзаключенные выйдут на свободу и мы наконец проведем новые честные выборы», — считает Светлана Тихановская.

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