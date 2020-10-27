Названы шесть популярных мифов о здоровье 2 27.10.2020, 17:26

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Эти якобы научные данные укоренились в коллективном бессознательном.

«Популярная механика» рассказала о шести всем известных мифах о здоровье.

1. Необходимо выпивать восемь стаканов воды в день

Об этом многие слышали, но никто не знает, откуда взялась эта «норма». И почему именно воды, а не чая или сока? На самом деле это утверждение не подкреплено научными данными. Вероятным его источником может быть устаревшая рекомендация Американского национального исследовательского совета (NRC) от 1945 года, согласно которой взрослые должны потреблять 1 миллилитр воды для каждой калории пищи в сутки.

2. Сахар делает детей гиперактивными

Многие родители убеждены, что употребление в пищу сладких продуктов повышает активность их детей. Однако это не так: в 1996 году было проведено исследование, в ходе которого 12 детям давали сахар и плацебо. По результатам в их поведении не было найдено совершенно никаких различий.

3. Нужно проводить детоксикацию организма

Есть множество программ и продуктов, предназначенных, как принято считать, для «детоксикации». Но нужно ли нам это? Конечно, мы живем в «токсичном» мире. Однако как только токсины накапливаются, печень выводит их из организма безо всякой посторонней помощи. Если токсины поступают с жидкостью, их выводят почки.

4. Употребление антиоксидантов продлевает жизнь

Вопреки расхожему мнению, таблетки, содержащие антиоксиданты, такие, как витамин А и Е, не только не помогают организму, но и могут быть вредны в избыточном количестве. Увы, старение организма — комплексный процесс и распространение свободных радикалов, с которыми призваны бороться антиоксиданты, это лишь его следствие, а не причина.

5. Лишний вес укорачивает жизнь

Конечно, ожирение весьма вредно для здоровья. Индекс массы тела более 40 увеличивает риск развития диабета, болезней сердца и некоторых видов рака. Однако, как показал недавний обзор почти ста исследований с участием трех миллионов человек, все далеко не так страшно, как принято считать. Согласно этому обзору, страдающие избыточной массой тела имели на 30% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с нормальной массой тела.

6. Мы должны питаться как пещерные люди

Наш организм приспособлен для употребления пищи, которую наши далекие предки могли добыть на охоте или собрать, не так ли? Однако человек эволюционировал, научился вести сельское хозяйство и к диете «пещерного века» ему возвращаться нет нужды. То, что человек генетически «запрограммирован» на еду, которую можно добыть только охотой или собиранием, скорее миф, чем правда.

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