Жена «либерала» Макея: Не надо взывать к моей совести 76 27.10.2020, 17:59

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Вера Полякова и Елена Гиренок вместе играют в спектакле «Три сестры»

Фото из соцсетей

Таким образом она отреагировала на арест своей коллеги по спектаклю «Три сестры».

Жена министра иностранных дел Владимира Макея, актриса Вера Полякова отреагировала на задержание 26 октября своей коллеги по Театру-студии киноактера Елены Гиренок.

Как пишет «Наша ніва», в связи с задержанием актирисы к Вере Поляковой-Макей в Фейсбуке обратился председатель Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин: «Очень надеюсь, что ее коллега Вера Полякова, с которой они сыграли вместе десятки спектаклей, поможет сделать всё, чтобы Елена как можно скорее оказалась на свободе».

Ответ оказался достаточно красноречивым:

«Не надо, уважаемые, взывать к моей совести. Лене Гиренок не 5 лет и все вопросы касающиеся нашего сотрудничества мы с ней обсудили ещё до 9 августа! Я ее предупреждала о последствиях и мы договорились, что на сцене мы вне политики, а в обычной жизни каждый остаётся при своём мнении! Я никогда не отмалчиваюсь, и, в отличие от многих из вас, мое мнение не меняется уже на протяжении 20 лет.

Лена уже давно дома. Я нахожусь в больнице в тяжелом состоянии (у актрисы коронавирус. — прим. ред). Причем вам подобные еще пожелали мне сдохнуть.

Поэтому не надо тут хернёй страдать! Займитесь лучше делом, а то не гоже здоровым мужикам языками в сети чесать. Мерзко читать такое».

Елену Гиренок выпустили из Московского РУВД в ночь на 27 октября.

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