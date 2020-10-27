Арнольд Шварценеггер поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева

Арнольд Шварценеггер поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева4
- 27.10.2020, 18:16
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Бывший губернатор штата Калифорния следит за событиями в Украине.
Популярный актер и бывший губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер поздравил известного в прошлом украинского боксера Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева. Об этом Кличком написал в Instagram.
"Друзья. Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель. Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине", — написал Кличко.
Мэр Киева прикрепил к публикации фотографию с результатами экзит-полла с подписью: "Виталий, поздравляю. Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд".