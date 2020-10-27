«Наша победа — это большой и огромный пазл, который нам предстоит сложить» 27.10.2020, 18:23

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ФОТО: NN.BY

Картина уже сейчас приобретает очертание.

Наша победа — это большой и огромный пазл, который нам предстоит сложить, пишет читатель сайта Charter97.org. У нас не будет одной решающей битвы, как когда-то, чтобы поберечь воинов своей дружины, выходили два витязя и дрались до победы. Наша победа, будет складываться из очень маленьких побед, пазлов. И эта картина уже сейчас приобретает очертание, где-то уже сложены фрагменты, а где-то пока пусто, но все равно общая картина уже видна.

Не стоит недооценивать своего, именно своего личного, маленького вклада в общую победу и чем больше будет маленьких побед, тем быстрее сложим пазл под называние демократичная Беларусь.

Сделай этот маленький шаг для себя, но огромный для Беларуси, не останься в стороне от движения перемен, присоединяйся или как говорят белорусы: «Далучайся!».

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