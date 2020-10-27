Виталий Шкляров уехал за границу 6 27.10.2020, 18:35

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Виталий Шкляров

Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле.

Как стало известно tut.by, политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. 24 октября освобождение Виталия, у которого есть и американский паспорт, обсуждали по телефону узурпатор Лукашенко и глава Госдепа США. Майк Помпео призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси Шклярова, который является фигурантом «дела Тихановского». Сам Виталий еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского. Как сообщал адвокат, Виталий во время заключения перенес на ногах коронавирус. 10 октября Шкляров был в числе участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, вскоре он вышел на свободу.

Мать Виталия Шклярова в интервью Ксении Собчак рассказала об условиях содержания сына.

— Он, конечно, сильно похудел, подавленный. Плохо спит и плохо себя чувствует, — рассказала Нина Шклярова. По ее словам, сын рассказал ей, что после задержания его били. — А потом, через какой-то промежуток, он рассказывает: ему сломали палец на ноге.

После того как Виталий Шкляров, находясь в СИЗО КГБ, написал жене письмо на английском языке (она гражданка США, работает в посольстве в Киеве), «его раздели догола, поставили в стакан», рассказала мама политтехнолога.

— Они общаются на английском языке, он написал ей письмо. Письмо забрали, его раздели догола, поставили в стакан. Я только потом узнала, что это такое, даже не представляла этого. И обыскивали комнату его. В общем, кошмар.

Нина Шклярова также вспомнила тот день, когда сына задержали: долгое время она не могла узнать, куда пропал Виталий, а затем позвонил адвокат и сообщил, что сын находится в СИЗО.

— Это был шок. Я два дня плакала, успокоиться даже не могла. Это забыть невозможно. Эта страница для меня не перевернута. Я никогда этого не забуду. Я воспитала сына, никогда не слышала от него плохого слова. Я всегда гордилась им и отмечала: «Я тебя люблю, я горжусь тобой». И чтобы так поиздевались над ним и я все это перечеркнула и забыла? Нет.

24 октября состоялся телефонный разговор Лукашенко с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем разговора стала судьба имеющего американское гражданство политтехнолога Шклярова.

— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — сообщили DW в Госдепе. — Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.

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