Стачком «Беларуськалия» поддержал бастующих на «Гродно Азоте» 6 27.10.2020, 20:25

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Также стачком «Белкалия» поддержал забастовку на МЭТЗ.

Стачком «Беларуськалия» поддержал бастующих на «Гродно Азоте». Солигорчане говорят, что благодаря «азотовцам» к стачке «Белкалия» присоединились еще 10 человек, передает телеграм-канал «Баста!»

– Первыми быть тяжело. 26 лет нам внушали, что мы стадо и никому не нужны. Не каждый человек сможет одним махом победить 26 лет пропаганды. Друзья, держитесь дружно и не поддавайтесь на уговоры! Мы прошли это все на своей шкуре.

Также стачком «Белкалия» поддержал забастовку на МЭТЗ и высоко оценил их вклад.

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