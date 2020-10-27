закрыть
27 октября 2020, вторник, 20:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стачком «Беларуськалия» поддержал бастующих на «Гродно Азоте»

6
  • 27.10.2020, 20:25
  • 7,207
Стачком «Беларуськалия» поддержал бастующих на «Гродно Азоте»

Также стачком «Белкалия» поддержал забастовку на МЭТЗ.

Стачком «Беларуськалия» поддержал бастующих на «Гродно Азоте». Солигорчане говорят, что благодаря «азотовцам» к стачке «Белкалия» присоединились еще 10 человек, передает телеграм-канал «Баста!»

– Первыми быть тяжело. 26 лет нам внушали, что мы стадо и никому не нужны. Не каждый человек сможет одним махом победить 26 лет пропаганды. Друзья, держитесь дружно и не поддавайтесь на уговоры! Мы прошли это все на своей шкуре.

Также стачком «Белкалия» поддержал забастовку на МЭТЗ и высоко оценил их вклад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич