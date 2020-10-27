«Влетела дубинка со стеклом»: как каратели разнесли машину на Орловской 4 27.10.2020, 19:41

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фото: euroradio.fm

Фашисты Юрия Караева крушили авто со всех сторон.

Не осталось ни одного целого стекла: так в ТГ-каналах описывают машину, в которую силовики стреляли на улице Орловской во время воскресного марша. Очевидцы рассказывают, что сначала “фольксваген”, в котором сидели водитель и четверо пассажиров, разбивали дубинками. А когда авто рвануло с места, раздались выстрелы, передает euroradio.fm.

— Я сидела с правой стороны, и мне влетела дубинка со стеклом. Я даже не поняла, что это, — рассказывает Екатерина С., которая была в этой машине. — Когда полетело стекло, я закричала. Сергей попытался уехать, мы проехали буквально метров шесть, всё это время по нам стреляли. Мы выехали на трамвайные пути и там остановились.

Машину начали крушить со всех сторон, разбили всё полностью. Я сама открыла дверь, стала кричать, чтобы ко мне не прикасались. Всех уложили на землю, Сергея избили. Налетели на сына, но я присела на колени и закрыла его руками: “Не бейте, это мой ребёнок! Это мой сын!”

Екатерина — мать шестерых детей. В тот день она возвращалась с дачи. Своей машины у женщины нет, поэтому она попросила подвезти её своего друга Сергея К., дочь которого занимается английским вместе с дочерью Екатерины. Сейчас Сергей — в волонтерских списках тех, кто после марша попал в минский изолятор в переулке Окрестина.

Женщина говорит, что участвовать в митинге никто не собирался.

— Я вместе с Сергеем и сыном приехала на Орловскую. Сын попросил, чтобы мы забрали там его подруг. Когда мы туда приехали, там уже ничего не было перекрыто. Это было примерно в 17:40. Мы заехали во двор дома, никого рядом не было — ни милиции, ни ОМОНа. Сергей со Стасом пошли встречать девушек. Когда они сели в машину, Сергей даже не успел её завести, — вспоминает Екатерина С.

Водитель “фольксвагена” Сергей К. с семьёй

фото: euroradio.fm

Екатерина считает, что интерес к машине появился у силовиков из-за того, что Сергей был в балаклаве.

— Он сварщик. К тому же он бритый, и ему удобно вместо шапки и повязки носить балаклаву. К тому же я не очень здоровый человек, и мне нельзя заразиться коронавирусом. Когда он ездит со мной, он всегда надевает либо балаклаву, либо маску. Но вряд ли они [каратели. — Прим.] видели, что он сидит в машине в балаклаве — они же налетели сзади.

О том, что Сергей задержан, можно судить по статье о марше, которая вечером 25 октября вышла на сайте sb.by. В ней есть два видео, на которых мужчина рассказывает, что балаклаву ему выдали на работе, он носит её из-за коронавируса, а силовики напали на его машину, едва в неё успели сесть девушки.

После “краш-теста” фашисты Караева положили всех пассажиров “фольксвагена”, кроме Екатерины, лицом в асфальт, задержали и отвезли в Центральное РУВД Минска. Машину доставили туда же.

— Забрали нас в 18 часов 25 октября. До пяти утра продержали в Центральном РУВД. Потом отвезли на Окрестина. Мы не ели, не спали. Меня в пятницу только выписали из больницы, и когда я стала жаловаться на здоровье, меня судили и отпустили, — продолжает Екатерина. — Машина стоит на стоянке Центрального РУВД. Мне сказали, что мне будет звонить следователь, чтобы узнать о подробностях. Но куда он будет звонить, если у меня забрали телефон, я не знаю.

О судьбе своих товарищей по несчастью женщина не знает. Она даже не знает, где сейчас находится её сын.

— Мне присудили три статьи — все административные. Дали штраф 30 базовых. Я ничего не подписывала. Сына сегодня в 11 часов судили, но я не могу найти, где он теперь.

Женщина просит помочь найти видео с места задержания. По её словам, вокруг было много людей, которые могли снимать “автокрашинг”.

— Когда всё это происходило, я была в шоке. Смотрела по сторонам и видела, как много людей снимали наше задержание. Парень, которого привезли утром в Центральное РУВД, сказал, что его жена снимала, как нашу машину обступили и стали разбивать стёкла.

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