Опрос республиканцев показал уверенное преимущество Байдена над Трампом 5 27.10.2020, 19:50

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фото: pravda.com.ua

День выборов в США намечен на 3 ноября.

За неделю до выборов президента США, опрос консервативной службы показал уверенное преимущество кандидата от Демократической партии Джо Байдена над республиканцем Дональдом Трампом, передает zn.ua.

Свежая социология от республиканского Public Opinion Strategies показывает разницу между бывшим вице-президентом и президентом в 14 процентов. Так, за Байдена готовы проголосовать 55% опрошенных, а за Трампа – 41%.

Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает отставать в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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