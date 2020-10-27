«Студенты шутят: правильно, в армию и выдать автоматы, тогда все свершится» 1 27.10.2020, 20:01

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Фото: spring96.org

Студенты реагируют на истерические угрозы узурпатора Лукашенко с юмором.

Правозащитник Сергей Сыс рассказал gordonua.com, что в Минске студентов запирают в учебных заведениях до окончания занятий, чтобы они не могли присоединиться к акциям протеста.

«Сейчас забастовочное движение подпитывают студенты, которые вместе преподавателями массово подписывают требования к властям. Многие минские вузы на осадном положении. В них дежурит ОМОН и сотрудники милиция. Студенты заблокированы в зданиях и до конца занятий не могут выйти. Но это не помешало им маршировать внутри зданий. Лукашенко этого опасается. Мы услышали сегодня его истерические требования исключить студентов и отправить их в армию. А они в соцсетях шутят: правильно, в армию и выдать автоматы. Тогда все свершится», – сообщил Сыс.

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