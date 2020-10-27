Как минчанин защитил флаг на своем балконе 3 27.10.2020, 20:05

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Лайфхак.

К балкону четырехэтажки на Бобруйской, 23 внимание правоохранителей приковано давно. Жилой дом находится в центре Минска, напротив ТЦ «Галилео» и там вот уже который месяц висит национальный бело-красно-белый флаг.

Его уже много раз пытались снять, но хозяин знает, как его защитить.

27 октября флаг снова пытались убрать. Причем дважды. Сначала на вышке поднялся один человек. Хозяин зачитал ему постановление, что конструкции для сушки белья не должны согласовываться. Непрошенный гость вынужден был ретироваться.

После он вернулся уже с другим мужчиной, который снимал на видео хозяина квартиры. Но и вдвоем они так и не смогли забрать флаг.

Посмотрите, как это было. Видео хозяин квартиры прислал в редакцию tut.by.

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