Астрономы нашли 17 кандидатов на роль Девятой планеты 27.10.2020, 20:07

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Исследователи приступили к проверке каждого из 17 кандидатов с помощью наблюдений с наземных телескопов.

Американские астрономы, используя новый метод обработки данных космических наблюдений, выявили 17 орбитальных объектов на окраинах Солнечной системы, которые могут претендовать на роль Девятой планеты. Результаты исследования приняты к публикации в журнале The Planetary Science Journal (перевод - ria.ru).

Многие астрономы полагают, что особенности расположения и орбит транснептуновых объектов в поясе Койпера можно объяснить только наличием уравновешивающей, вращающейся на очень большом расстоянии от Солнца — 250 астрономических единиц и более — неизвестной планеты массой в 5-10 раз больше Земли.

Понятно, что увидеть отраженный свет от темного объекта, расположенного примерно в 12–23 раза дальше от Солнца чем Плутон, крайне сложно. Поэтому ученые постоянно придумывают новые методы, которые позволили бы обнаружить следы Девятой планеты.

Астрономы из Йельского университета Малена Райс (Malena Rice) и Грегори Лафлин (Gregory Laughlin) использовали для этого метод сдвига и наложения. Они разработали программу, которая перемещала тысячи изображений с космического телескопа TESS по заранее определенным потенциальным траекториям орбит, подобно перемещению камеры при съемке панорамы, а затем складывала эти изображения, объединяя слабый свет удаленных объектов.

Метод сдвига и наложения изначально был разработан для открытия новых спутников планет Солнечной системы. Авторы впервые применили эту технологию для изучения обширного пространства на ее окраинах. Необычным стало и использование данных космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом.

Сначала исследователи протестировали метод, успешно выполнив поиск световых сигналов трех известных транснептуновых объектов. Затем они провели слепой поиск в двух секторах во внешней Солнечной системе, где могли быть ранее необнаруженные объекты пояса Койпера, и выявили 17 движущихся объектов — кандидатов на роль Девятой планеты.

"Если хоть один из этих объектов-кандидатов окажется реальным, это поможет нам лучше понять динамику внешней Солнечной системы и вероятные свойства Девятой планеты, — приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова Малены Райс. — Это новая интересная информация".

"Это область космоса почти не исследована, — продолжает Грегори Лафлин. — Мы должны следовать каждой подсказке".

Авторы считают, что успешное использование метода сдвига и наложения для двух конкретных областей проложит путь для более масштабного исследования внешней части Солнечной системы, что сделает еще более вероятным обнаружение новой планеты.

Райс сказала, что она остается "агностиком" относительно существования Девятой планеты и хочет сосредоточиться только на данных. "Но было бы прекрасно, — говорит ученый, — если бы она все-таки была где-то там".

В настоящее время исследователи приступили к проверке каждого из 17 кандидатов с помощью наблюдений с наземных телескопов.

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