Ребята из лицея № 2 в Серебрянке устроили забастовку 27.10.2020, 20:23

Лицеисты подали пример рабочим.

Сегодня утром устроили акцию солидарности учащиеся минского лицея № 2. Одни протестовали только на переменах, а другие не пошли на пары, объяснив это забастовкой. Tut.by спросил лицеистов, что это было.

Утром в лицее № 2, что в Серебрянке, проходила акция солидарности. Учащиеся 10-х и 11-х классов собирались в холле во время перемены, а несколько десятков ребят отказались идти на пары, сообщили очевидцы. Подростки скандировали: «Когда мы едины — мы непобедимы!».

Ближе к концу дня мы спросили у лицеистов, чем закончился их протест.

Собеседники рассказали, что еще вчера некоторые лицеисты пришли на занятия с аквагримом в бело-красно-белых цветах. Представители администрации были недовольны, объяснили учащимся, что лицей не место для политики.

Один из лицеистов сказал, что молодые люди еще вчера договорились сегодня протестовать.

— Наша цель была такая — поддержать других участников акций солидарности, показать, что с ними люди. Неважно, что нам нет 18 лет, что у нас нет права голоса. Но ведь все равно мы граждане Беларуси.

Еще одна учащаяся объяснила, что их протест — против насилия в стране.

Сегодня около восьми утра лицеисты собрались на втором этаже. Говорят, что раздавали друг другу стикеры, на которых рисовали БЧБ-флажки, — договорились отмечать так участников акции.

— Был конфликт, а потом нас отправили в актовый зал. Мы согласились, потому что сами не хотели мешать тем, кто решил учиться. Конец четверти, выставляют отметки — если у кого-то есть долги по предметам, пусть идут на пары и учатся. Учителя нам сказали, мол, если так хотим, бастовать на переменах, но мы говорим: «В чем тогда суть забастовки?».

После того как видео акции протеста попало в Сеть, с ребятами встретилась в актовом зале директор лицея. Молодые люди говорят, что администрация «пыталась уладить ситуацию». После двух пар часть протестующих ушла домой — по «справкам» от родителей.

Несколько родителей, с которыми пообщался tut.by, рассказали, что поддерживают протест в лицее.

Похожая история случилась сегодня и в гимназии № 1 в Жодино. Там ребята вышли на крыльцо с БЧБ-флагами и плакатами.

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