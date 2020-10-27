МВФ: Через пять лет уровень жизни в России будет как в Туркменистане 25 27.10.2020, 20:42

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РФ продолжит сползать вниз в рейтинге стран по уровню жизни.

Россия продолжит сползать вниз в рейтинге стран по уровню жизни, полагает Международный валютный фонд.

По итогам 2020 года РФ займет 68-е место в мире по ВВП на душу населения, следует из блока октябрьских прогнозов фонда, передает finanz.ru.

В среднем на человека российская экономика сгенерирует 9,97 тысячи долларов валового внутреннего продукта - на 1,6 тысячи, или 14% меньше, чем годом ранее.

Подушевой ВВП, пересчитанный в доллары, который считается индикатором средних доходов населения, вернется в России на уровни 2016-17 гг. Общий же объем ВВП в долларовом выражении скатится до отметок 13-летней давности - 1,5 трлн долларов, оценивает фонд.

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку с показателем 12,97 тысячи долларов, прогнозирует МВФ.

В результате уровень жизни в РФ практически сравняется показателем Туркменистана (12,85 тысяч долларов). Сейчас Россия опережает Туркменистан почти на 20%, но этот разрыв будет почти полностью ликвидирован в ближайшие 5 лет, считает фонд.

Обогнать Россию, по расчетам МВФ удастся также Казахстану: в этом году он занимает 74-е место в подушевым ВВП в размере 8,78 тысячи долларов, а к 2025 году поднимется на 69-ю строчку с 13,09 тысячи.

Далеко вперед уйдет Болгария, в этом году уступающая России одно место в рейтинге с показателем 9,83 тысячи долларов. К 2025 году это будет 14,86 тысячи и 66-е место.

Китай обогнал Россию в 2020 году и будет только увеличивать отрыв, считает МВФ: его подушевой ВВП вырастет с 10,84 тысячи долларов до 16,28 тысячи в 2025 году.

Сейчас, по расчетам МВФ, Россия в 4,5 раза отстает по уровню жизни от развитых стран - 46,35 тысячи долларов ВВП на душу населения. К 2025 году этот показатель вырастет до 58,65 тысячи долларов, а отставание станет почти 5-кратным.

В октябре, МВФ, напомним, улучшил прогноз по российской экономике на текущий год, и теперь вместо 6,6% спада ждет 4,1%.

Прогноз на 2021 год тем временем был снижен на 1,3 процентного пункта, до 2,8%.

По расчетам фонда, постковидный рост экономики будет почти вдвое медленнее среднемирового (5,2%) и более чем втрое отстанет от среднего по развивающимся странам (6%).

Единственной крупной экономикой, чьи показатели будут еще хуже, согласно прогнозу фонда, станет Япония (+2,3%). Сопоставимую вялость продемонстрирует Бразилия (2,8%).

Экономика США вырастет на 3,1%, Германии - на 4,2%, Франции - на 6%, зоны евро в целом - на 5,2%. Китай и Индия продемонстрируют рост на 8,2% и 8,8% соответственно.

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