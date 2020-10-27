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Белорусские заводы заработали в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году

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  • 27.10.2020, 21:16
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Белорусские заводы заработали в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году

Забастовки приблизят крах режима Лукашенко.

«Радыё Свабода» выяснило, что белорусские заводы заработали в несколько раз меньше, чем в прошлом году. А вот сколько денег потеряет экономика, если заводы остановятся полностью.

Так, «Гродно-Азот» за прошлый год заработал 82,3 миллиона рублей. Это по 331 тысяче рублей ежедневно (учитываются все рабочие дни). Столько же потеряет экономика, если завод простоит хотя бы день — и это без учета дорогостоящей процедуры запуска производства после остановки.

Чистая прибыль всех промышленных предприятий Беларуси с января по август составила 1,4 миллиарда рублей. Это в 3,4 раза меньше чем за такой же период прошлого года. При этом выросло и число убыточных предприятий: в прошлом году их было 310, а в этом — 364.

За 8 месяцев нынешнего 2020 года все предприятия зарабатывают в рабочий день лишь 7,6 миллиона рублей. Следовательно, столько же потеряла бы экономика за каждый день простоя, если бы все заводы остановились.

Пока что только два крупных предприятия опубликовали отчеты о прибыли и убытках этого года.

МТЗ за январь-июнь получил 53,5 миллиона рублей убытка — в прошлом году за этот же период была прибыль в 34,9 миллиона рублей.

БМЗ первое полугодие работал с прибылью в 33 тысячи рублей.

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