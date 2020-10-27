Актеры минского Нового драматического театра объявили забастовку 2 27.10.2020, 21:38

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Изображение tut.by предоставлено актерами театра

Актеры отказались выходить на сцену.

12 актеров столичного Нового драматического театра объявили о забастовке. По их словам, они предложили руководству в качестве альтернативы отправить театр на карантин, но не встретили понимания, передает tut.by.

Предысторию этой ситуации труппа описывает так:

— Яшчэ напрыканцы жніўня мы заклікалі кіраўніцтва абмеркаваць падзеі ў краіне. Нам адказалі, што тэатр па-за палітыкай і ўмешвацца у сітуацыю не збіраецца. Рэпертуар мы не змяняем, і забаўляльныя спектаклі працягваем граць як ігралі. У канцы верасня быў яшчэ адзін сход, дзе нам ясна патлумачылі, што кожны, каму не падабаецца, вольны сысці ў любы момант: «Ніхто нікога не трымае».

Сегодня, 27 октября, в театре прошло собрание.

— Мы написали письмо и передали его директору театра Василию Мартецкому. В письме содержалась информация, что мы присоединяемся к общенациональной забастовке, — говорит актер Андрей Бибиков.

Как говорит Андрей, письмо подписали 12 человек (всего в труппе более двух десятков человек).

— Возможно, их число увеличится. У нас есть заболевшие, у некоторых актеров больны родные.

По словам Бибикова, директор театра пришел на собрание.

— Мартецкий любит повторять, что он — пенсионер, у него российское гражданство. Мол, я уеду, а вас [театр] закроют. Мы постоянно пытаемся объяснить, что у нас нет желания разваливать и закрывать театр. Это же наш актерский хлеб. Мы всегда пытались найти компромисс. Предложили его и в этой ситуации: давайте уйдем на карантин.

Как говорит Андрей, труппа театра написала об этом второе письмо. По его мнению, все основания для карантина есть: в труппе есть заболевшие.

Как утверждает Бибиков, он и его коллеги беспокоятся об эпидемиологическом состоянии театра.

— Когда была первая волна, говорили, что мы должны зарабатывать деньги. Сейчас — тоже. Но какие-то нормы дистанции не соблюдаются, репетиции как были, так и происходят.

Также актеры недовольны и другими проблемами.

— Уже более полугода на спектакли приходят мало зрителей, на некоторые спектакли — по 10−15 человек. О наших постановках нет никакой рекламы. Мы устали с этим спорить.

Актеры, подписавшие письмо, отказались выйти на сцену в спектакле «Бонусный сеанс психоанализа», который должен был состояться сегодня, 27 октября.

— Мы не выйдем на сцену и завтра, и послезавтра. Сейчас мы в подвешенном состоянии. Нам ничего не сказали. Уволят ли нас, неизвестно. Но, к сожалению, все к этому идет.

Получить комментарий от самого Василия Мартецкого tut.by не смог. Около 16:30 нам сообщили в кассе театра, что директора уже нет на рабочем месте (другие телефоны отсутствуют на сайте театра). На звонок на мобильный телефон он не ответил. Портал готов предоставить Василию Мартецкому возможность высказать свою позицию в этом конфликте.

По неофициальной информации, вечером дирекция театра все же согласилась на введение карантина. Но подтверждения этой информации у нас нет.

Новый драматический театр Минска ведет свою историю от театра-студии «Дзе-Я?», возникшего в 1987 году. В то время в Минске наблюдался активный подъем студийного движения, существовало около 20 театров-студий — небольших творческих коллективов, не зависимых от государства и действующих по принципу самоокупаемости.

По различным причинам (в основном — по финансовым) все они прекратили своё существование в 1990-е годы. Сохранился только театр «Дзе-Я», который не только выжил в трудные годы, но и обрел статус государственного городского театра Минска в 1992 году.

Это единственный государственный коллектив, который работает не в центре Минска, а в одном из районов — на улице Лизы Чайкиной недалеко от метро «Автозаводская».

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