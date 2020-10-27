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В Польше впервые будет использована энергия скал

  • 27.10.2020, 22:17
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В Польше впервые будет использована энергия скал
иллюстрационное Фото: pixabay. com/CCO

Ученые создают новаторскую установку для производства энергии из сухих и теплых скал.

Польско-норвежский научный консорциум исследует возможности использования чистой энергии и ограничения выбросов СО2. В связи с этим в Польше впервые будет использована энергия из сухих и теплых скал. Проект предусматривает создание пилотной новаторской установки для производства электрической или тепловой энергии, - сообщила «Радио Польша» профессор Анна Совижджал из Горно-металлургической академии в Кракове.

Все проведенные исследования и анализы станут основой для оценки технологии, которую можно будет применить в энергосистемах Польши и Норвегии. Такие установки являются инновационными решениями на мировых рынках и до сих пор не применялись повсеместно.

Реализация проекта продлится до 2023 года, в его финансировании участвуют норвежские фонды в рамках объявленного польским Национальным центром исследований и развития конкурсом POLNOR 2019.

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