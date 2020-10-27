Чемпион Минска по футболу присоединился к общенациональной забастовке

Чемпион Минска по футболу присоединился к общенациональной забастовке1
- 27.10.2020, 22:52
- 4,126
Забастовочное движение поддержал весь тренерский штаб и футболисты.
Чемпион Минска по футболу в сезоне-2020 футбольный клуб «Урожайная» присоединился к общенациональной забастовке.
«В понедельник, 26 октября, в Беларуси объявлена Общенациональная забастовка.
В этой связи тренировки по всем возрастам и группам детской футбольной школы «Урожайная» отменены.
Весь тренерский штаб поддерживает забастовочное движение, а наша сила – в единстве. Мы солидарны с народом, мы против насилия и беззакония, мы не можем делать вид, что в стране ничего не происходит и нас это не касается.
Мы верим в то, что честность, порядочность и единство всех неравнодушных людей победят весь тот ужас, что происходит сейчас в нашей стране
Следите за дальнейшей информацией. Жыве Беларусь!» – сообщает пресс-служба команды.