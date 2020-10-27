Наши дети — будущее Беларуси 27.10.2020, 22:50

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Белоруска обратилась к преподавателям и руководителям учебных заведений.

Белоруска обратилась в редакцию Сharter97.org c письмом к преподавателям и руководителям учебных заведений.

- Когда наши дети учились в 11 классе - каждый в своей школе, мы, их родители, мечтали вместе с ними о том, как они поступят в ВУЗ (СУЗ) и станут студентами. Мы помогали им материально, нанимая репетиторов и отрывая последние деньги от семьи. Мы морально поддерживали их во время выпускных экзаменов. Мы вместе плакали на выпускном вечере, провожали детей на ЦТ и молились за них втихомолку… Затем мы вместе сходили с ума в коридорах учебных заведений при подаче заявлений и в очереди ожидания, переживая за Будущее. Мы вытирали слёзы счастья, найдя фамилии детей в списках поступивших!

Сейчас, когда мы видим, что многие из вас (не все, конечно) позволяют и попускают по отношению к нашим детям произвол, не совместимый с целью педагогики и здравым смыслом, мы приходим в замешательство! К вам пришли учиться вполне сформированные личности, в большинстве своём совершеннолетние, грамотные, целеустремленные, настойчивые. Наши дети - не дошкольники, а вы - не воспитатели, чтобы их воспитывать. Наши дети - не школьники, а вы - не школьные учителя, чтобы формировать у них гражданскую позицию. Они к вам пришли уже "готовые", если можно так сказать. А взрослые, которые "прессуют" студентов, не могут являться для них авторитетами, чтобы навязать свою позицию и взгляды. Во всяком случае, у многих. А уж тем более, в вашу функцию не входит их наказывать! Это не проститутки, наркоманы, алкоголики и тунеядцы! Это не мордовороты! Так оскорбил недавно на всю страну людей "глава государства".

А что же мы, родители, видим? На наших детей натравливают бандитов, угрожают отчислением, преследуют, проводят "душещипательные" беседы, используя психологическое давление (читай, насилие)... Это не рабочие обязанности преподавателей! А мы, родители, не всегда рядом и не можем им помочь и защитить. И нам опять приходится плакать, молиться и сходить с ума, только по совсем не радостным поводам… За что вы так с нами?

Вы забываете о том, что вы - бюджетники и получаете зарплаты из наших налогов. У каждого есть своё мнение. И у нас, родителей, оно не всегда совпадает с позицией наших детей. Этому есть много разных причин. Иногда кажется, что вы не понимаете, что вам всё равно придётся отвечать за нарушение законов...Только не говорите, что вы их не нарушаете! Незнание закона не освобождает от ответственности. А уж информации про ваши методы воздействия на студентов хватает и искать специально не надо. Поверьте, студенты очень креативные люди.

Мы надеемся, что всё-таки, в учебных заведениях работают достойные люди, которые услышат нас и защитят наших детей от произвола. Мы уважаем позицию и политические взгляды каждого из вас, но просим не переступать черту, за которой все декларируемые вами нравственные ценности теряют всякий смысл.

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