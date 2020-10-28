Геологи обнаружили минералы, которые просто не могут существовать на Земле 1 28.10.2020, 8:54

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Находка была сделана в Дании.

Интересную геологическую головоломку пытаются разгадать датские ученые. Они обнаружили залежи огромного количества гигантских кристаллов глендонита, которые просто не могут существовать, сообщает lenta.ua.

По оценке геологов, минералы сформировались 56−48 миллионов лет назад, в глобальных парниковых условиях раннего эоцена. Однако эти редкие кристаллы могут образовываться лишь при температуре ниже 4 градусов по Цельсию. Однако в тот период температура на Земле не опускалась ниже 35 градусов.

Геолог Николас Тибо и его коллеги из Копенгагенского университета в Дании провели химическое исследование найденных образцов глендонита. Они пришли к выводу, что эоцен, возможно, был более холодным, как считалось ранее.

Ученые предполагают, что глендониты возникли в море, на глубине около 300 метров, где температура опускалась ниже 5 градусов по Цельсию. Изучив осадочные слои пепла на острове Фур, исследователи допустили возможность эпизодического похолодания в эоцене, которое могло возникать в результате вулканических извержений, сообщает «Популярная механика.

По версии ученых, в этот период произошло большое количество извержений вулканов в Гренландии, Исландии и Ирландии, в результате в стратосферу попали испарения серной кислоты. Они оставались там в течение многих лет, затеняя планету от солнца и отражая солнечный свет».

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