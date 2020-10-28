Стачка на «Гродно Азот» набирает обороты

Стачка на «Гродно Азот» набирает обороты7
- 28.10.2020, 9:02
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Новые рабочие присоединяются к Стачечному комитету.
Политическая стачка на «Гродно Азот» с требованием отставки Лукашенко набирает обороты
Об этом сообщает Стачком предприятия.
На данный момент с открытым уведомлением к стачке ОАО «Гродно Азот» присоединились:
Рововой Федор Владимирович, машинист 5 разряда ЦРТО
Хмелевский Евгений Михайлович, слесарь-ремонтник 4 разряда ЦРТО
Артур Иванович Богуш, аппаратчик окисления 6 разряда, цеха циклогексанон-2
Венский Вадим Здиславович, аппаратчик окисления 6 разряда цеха циклогексанон-2
Борш Юрий Янович, электросварщик 4 разряда ЦРАОПК
Клыков Дмитрий Юрьевич, слесарь-ремонтник 4 разряда ЦРАОПК
Кроме того, на ОАО «Гродно Азот» продолжается забастовка всей производственной смены.
Стачком «Гродно Азот» сообщает, что смена на «Карбамид-4» не принимается с утра 26-го октября.
Процесс на данный момент ведет начальник цеха.
Люди возмущены избиениями коллег и принуждением к работе от ОМОНа, который вел себя как зверье с их задержанными коллегами.