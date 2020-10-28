закрыть
28 октября 2020, среда, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стачка на «Гродно Азот» набирает обороты

7
  • 28.10.2020, 9:02
  • 10,990
Стачка на «Гродно Азот» набирает обороты
Архивное фото

Новые рабочие присоединяются к Стачечному комитету.

Политическая стачка на «Гродно Азот» с требованием отставки Лукашенко набирает обороты

Об этом сообщает Стачком предприятия.

На данный момент с открытым уведомлением к стачке ОАО «Гродно Азот» присоединились:

Рововой Федор Владимирович, машинист 5 разряда ЦРТО

Хмелевский Евгений Михайлович, слесарь-ремонтник 4 разряда ЦРТО

Артур Иванович Богуш, аппаратчик окисления 6 разряда, цеха циклогексанон-2

Венский Вадим Здиславович, аппаратчик окисления 6 разряда цеха циклогексанон-2

Борш Юрий Янович, электросварщик 4 разряда ЦРАОПК

Клыков Дмитрий Юрьевич, слесарь-ремонтник 4 разряда ЦРАОПК

Кроме того, на ОАО «Гродно Азот» продолжается забастовка всей производственной смены.

Стачком «Гродно Азот» сообщает, что смена на «Карбамид-4» не принимается с утра 26-го октября.

Процесс на данный момент ведет начальник цеха.

Люди возмущены избиениями коллег и принуждением к работе от ОМОНа, который вел себя как зверье с их задержанными коллегами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич