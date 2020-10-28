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Минские медики с самого утра вышли на акцию в поддержку всех бастующих

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  • 28.10.2020, 9:13
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Минские медики с самого утра вышли на акцию в поддержку всех бастующих

Врачи 6-й больницы поддержали рабочих и студентов.

Медики 6-й Городской клинической больницы Минска сегодня утром вышли в поддержку всех бастующих и репрессированных, сообщает телеграм-канал «Наша Нива».

«Мы не имеем морального права бастовать, но выражаем свою солидарность всем смелым людям, которые не боятся отстаивать наши права. Мы мысленно со всеми политзаключенными, студентами, рабочими, пенсионерами. Мы благодарны всем за борьбу и поддерживаем каждого и каждую», — написали медики и прислали видео.

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