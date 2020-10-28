Вирусологи назвали животных, которые могут спровоцировать следующую эпидемию коронавируса 28.10.2020, 9:41

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Речь пока не идет о домашних питомцах.

Людям нужно менять свои пищевые привычки, чтобы избежать в будущем новых пандемий коронавируса. Его модификации могут передать человеку летучие мыши и панголины. По мнению ученых, летучие мыши – это известный резервуар коронавирусов. Вирус в них существует спокойно, но сами они при этом не болеют. От летучих мышей новые формы вируса могут переходить к людям. Источниками заражения могут стать и другие теплокровные экзотические для нас животные, такие как панголины, пишет lenta.ua.

Однако эти животные являются привычной пищей для китайцев. По мнению ученых, в будущем людям следует стать умнее и прекратить питаться подобной экзотикой, а также содержать их в клетках, поскольку это чревато разными неприятностями.

Бояться заразиться от домашних кошек и собак не стоит, так как нет научных данных о передаче коронавируса от них к человеку.

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