Дмитрий Куделевич: Шахтеры, не подведите!1
- 28.10.2020, 10:06
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Один из лидеров Стачкома «Беларуськалия» обратился к горнякам.
Один из лидеров Стачкома «Беларуськалия», инженер Дмитрий Куделевич в студии «Белсата» обратился к шахтерам ОАО «Беларуськалий».
Дмитрий Куделевич 20 лет отработал на «Беларуськалии», но был вынужден уехать из Беларуси в августе 2020 года после президентских выборов.
В интервью телеканалу Дмитрий Куделевич рассказал, как несколько тысяч шахтеров призвали к ответу дирекцию «Беларуськалия» после фальсификации выборов в августе.
«Шахтеры, не подведите!», - обратился к коллегам Дмитрий Куделевич.