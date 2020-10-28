Дмитрий Куделевич: Шахтеры, не подведите! 1 28.10.2020, 10:06

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Дмитрий Куделевич - в центре

Фото: ТАСС

Один из лидеров Стачкома «Беларуськалия» обратился к горнякам.

Один из лидеров Стачкома «Беларуськалия», инженер Дмитрий Куделевич в студии «Белсата» обратился к шахтерам ОАО «Беларуськалий».

Дмитрий Куделевич 20 лет отработал на «Беларуськалии», но был вынужден уехать из Беларуси в августе 2020 года после президентских выборов.

В интервью телеканалу Дмитрий Куделевич рассказал, как несколько тысяч шахтеров призвали к ответу дирекцию «Беларуськалия» после фальсификации выборов в августе.

«Шахтеры, не подведите!», - обратился к коллегам Дмитрий Куделевич.

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