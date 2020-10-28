Партизаны из Новополоцка поддержали всех бастующих белорусов 3 28.10.2020, 10:15

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Патриоты вывесили национальные флаги в таком месте, что лукашистам будет трудно их снять.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, ставшая ответом на невыполнение Лукашенко условий Народного ультиматума.

Сегодня утром партизаны из Новополоцка поддержали всех бастующих белорусов.

Неизвестные патриоты вывесили национальные флаги на высоковольтных линиях на въезде в город. Лукашистам теперь будет трудно их снять.

Фото партизанской акции прислал в редакцию Charter97.org читатель.

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