Дорогие студенты, давайте вместе дожмем этот режим! 4 28.10.2020, 10:54

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Белорусы обратились к бастующим студентам.

Студенческое протестное и забастовочное движение в Беларуси достигло небывалого размаха. Независимые телеграм-каналы обратились к белорусским студентам:

— Дорогие студенты!

Вы - настоящие герои нашего времени. Ваши честные и смелые учителя и преподаватели гордятся вами! Заводчане и все граждане нашей страны с трепетом смотрят на вас и заряжаются надеждой, верой, силой и желанием действовать! Давайте все вместе дожмем этот режим.

Сегодня еще не все из вас решаются сделать шаг навстречу совести, навстречу лучшему, достойному будущему в нашей родной стране. Вас запугивают и на вас оказывают беспрецедентное давление. Но страх - плохой советчик. Проиграв сейчас в схватке со своим страхом, вы потеряете будущее. Не бойтесь! Все солидарные беларусы, и даже международное общество готовы оказать вам всю поддержку, как моральную, так и материальную!

Европейские страны с готовы с радостью принять свободную и достойную молодежь к себе на обучение:

В Польше для вас действует программа Калиновского.

В Литве готовы оплатить обучение в своих вузах 110 белорусским студентам, действует программа группы SBA, а Вильнюсский университет предоставит стипендии белорусским студентам.

Чехия готова помогать студентам, попавшим под репрессии.

Украина поможет вам поступить в свои ВУЗы, если Вас отчислили.

Германия предоставит стипендию на полгода.

Словакия готова оказать поддержку с жильем и обучением в ключевых ВУЗах страны.

Не хотите уезжать, спросите себя, что лучше: потерять один учебный год или потерять потом всю жизнь, со всеми перспективами развития в своей стране? Ведь если сохранится диктатура, страна лишится всех перспектив, и из нее массово уедут ваши сокурсники и все лучшие и умнейшие представители гражданского общества. Некому будет развивать ее. Не допустите разрушения страны!

Инициатива «Честные люди» готова оказать вам финансовую помощь.

Продолжайте поддерживать бастующих! Встаньте рядом с ними за тех, кого несправедливо репрессировали и арестовали, за ваше достойное образование, за смелых и честных, профессиональных преподавателей, за наше с вами общее будущее в новой, свободной Беларуси!

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