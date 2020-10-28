Ученые обнаружили на Солнце неожиданный рост активности 1 28.10.2020, 11:11

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Произошло четыре вспышки подряд.

На Солнце начался новый рост активности — вчера, 27 октября, произошло четыре вспышки подряд. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Заметный рост активности Солнца регистрируется в настоящее время космическими аппаратами, работающими на орбите и осуществляющими мониторинг состояния нашей звезды.

Уровень фонового мягкого рентгеновского излучения, который является основным индикатором солнечной активности, за сутки, а именно за 27 октября, вырос более чем в 10 раз и пока продолжает увеличиваться. Такое рентгеновское излучение производится на Солнце преимущественно горячей плазмой с температурой несколько миллионов градусов, которая в спокойном состоянии отсутствует. Рост соответствующего излучения, таким образом, прямо свидетельствует о выделении на Солнце дополнительной энергии. Часть этой энергии тратится на нагрев плазмы, а часть высвобождается в виде вспышек. На момент подготовки материала на Солнце зарегистрировано уже четыре вспышки класса С (третий уровень по шкале A-B-C-M-X солнечных вспышек).

Наблюдающийся рост активности является вторым заметным событием в этом году, после всплеска 29 мая 2020 года, когда были зарегистрированы две наиболее крупные вспышки этого года: одна класса С9.3, а вторая класса М1.1, относящаяся, таким образом, к четвертому уровню шкалы вспышек, хотя и к самой нижней его границе.

Всего же за текущий год Солнце произвело девять вспышек класса C и выше, что в целом говорит об очень низком уровне общей активности. В годы солнечного максимума такое число вспышек может быть зарегистрировано на протяжении всего нескольких часов. Произошедшие сегодня события пока не внесены в каталог, но как минимум одна вспышка, по всей вероятности, будет квалифицирована как C6.4, то есть станет третьим по силе событием этого года.

Даже простое изучение внешнего вида Солнца ясно показывает, что оно переходит во все более активное состояние. На поверхности Солнца уже сейчас отчетливо различаются активные области — участки с сильным магнитным полем; появляются сложные группы пятен. И активные области, и пятна располагаются на заметном удалении от экватора, что находится в согласии с теорией солнечного цикла. Таким образом, если еще полгода назад существовал спор, начался ли новый солнечный цикл или еще нет, то сейчас можно уверенно говорить, что он начался. Вопрос теперь лишь в том, когда он выйдет на максимум и какой величины будет его пиковая мощность.

Наиболее правдоподобными пока кажутся прогнозы на слабый цикл, возможно, даже близкий к рекордным историческим спадам активности. Максимум его может быть достигнут в районе 2024−2026 года, когда частота и сила солнечных вспышек выйдут на максимум. Впрочем, не исключены и сюрпризы. Именно по этой причине сейчас большое значение представляет изучение скорости роста солнечной активности, так как это даст дополнительную информацию для прогноза. Под этим углом можно рассматривать и текущий всплеск.

С точки зрения ближайшего прогноза, как правило, серия из нескольких вспышек всегда быстро истощает запасы солнечной энергии, после чего активность быстро падает. Соответственно, после четырех вспышек (а это рекорд для одних суток за весь текущий год) наиболее вероятным является прогноз на спад активности. Вопрос лишь в том, не запасен ли у Солнца резерв «топлива» — им являются магнитные поля, всплывающие из глубины на поверхность и «сгорающие» здесь с выделением энергии.

Если такие резервы обнаружатся, и активность Солнца вместо спада продолжит рост, это, возможно, будет говорить, что способности нашей звезды в текущем цикле недооценены. Впрочем, вероятность такого сценария невелика, гораздо более правдоподобным является сценарий возврата Солнца к спокойному состоянию.

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