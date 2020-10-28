Витебские студенты выдвинули свои требования властям 5 28.10.2020, 11:28

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Сильное видеообращение.

Витебские студенты записали сильное обращение к властям и выдвинули свои требования, сообщает «Белсат»:

«Мы студенты витебских вузов, будущие специалисты, от которых напрямую зависит процветание нашей страны.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда человека могут избить или бросить в тюрьму за инакомыслие. Многие студенты сталкиваются с давлением со стороны администрации университетов, чтобы они мирно выражали свои взгляды. Бывает по-разному: ОМОН, задержания, угрозы недопуском к экзаменам и зачетам

В таких условиях невозможно нормально развиваться».

Напомним, что с 26 октября в Беларуси проходит Национальная забастовка. Студенческое протестное и забастовочное движение в Беларуси достигло небывалого размаха.

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