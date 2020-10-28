Франак Вячорка: Есть вероятность, что отдельные части армии будут переходить на сторону людей 13 28.10.2020, 11:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко потерял контроль над повесткой дня в Беларуси.

В Беларуси третий день продолжается национальная забастовка на государственных и частных предприятиях.

Общественный деятель, советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал "Настоящему Времени" о первых результатах Национальной забастовки:

— Главное достижение в том, что Лукашенко потерял контроль над повесткой и он теперь последнюю неделю только и реагирует. Сначала обозначается марш "Народный ультиматум" на воскресенье, потом Лукашенко назначает свой, потом отменяет. Сейчас забастовки студентов, протесты, шахтеры, рабочие, – Лукашенко говорит, что всех надо отчислять, репрессировать. То есть он уже не генерирует информационных поводов, а только отвечает. И он постоянно говорит: "Я зачищу, я разберусь, наведу порядок". Но он этого сделать не может, и он сам понимает, что сделать не может.

— Лукашенко столько раз повторил свое заявление про переход неких красных линий… Как надо воспринимать это?

— Обвинение-то серьезное. Конечно, слова очень сильные, но Лукашенко в 90% случаев блефует. Конечно, он сам боится переходить красные линии. Он о них говорит так часто, потому что понимает, что они существуют.

— Это его красная линия?

— Это красная линия для него самого. Он понимает, что как только он начинает стрелять, сразу он создает раскол между силовиками, потому что теперь армия и ОМОН – это две разные группы. Как только силовики начинают стрелять, есть огромный риск, что отдельные части армии будут переходить на сторону людей.

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