Казна «таракана» прохудилась 8 28.10.2020, 11:58

10,128

Из-за забастовок в бюджет поступает все меньше налогов.

Власти Беларуси опубликовали данные о поступлении налогов за 9 месяцев. У чиновников есть немало причин для беспокойства, пишут banki24.by.

Стали известны данные о поступлении в бюджет платежей, которые контролируют налоговики. За 9 месяцев по этому каналу казна собрала 19,439 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом налоговые доходы упали даже в номинале — на 0,7%.

При этом дефлятор ВВП, который отражает скорость роста цен в главных секторах экономики, в январе—сентябре составил 111,3%. Это значит, что в реальном выражении поступления по каналу налоговиков сократились на 10,8%.

Если верить данным налоговых органов, то потери понес республиканский бюджет. Доходы республиканского бюджета упали на 8,7% до 7,653 млрд BYN. С поправкой на рост цен в экономике доходы центральной казны просели на 17,9%.

Главный провал произошел в Минской области. От плательщиков этого региона было перераспределено в республиканский бюджет 426,5 млн BYN (против 934,1 млн BYN в 2019-м). Судя по всему, падение поступлений связано с ухудшением ситуации на Беларуськалии и БЕЛАЗе.

Основными доходными источниками в 2020 году стали НДС, подоходный налог и акцизы. Эти источники обеспечили 29,7%, 25,1% и 11,1% доходов по каналу налоговиков. В 2019 году вместо акцизов в первой тройке был налог на прибыль.

Теперь его доля в доходах уменьшилась с 11,9% до 7,8%. Если в прошлом году за счет этого налога собрали 2,333 млрд BYN, то в текущем — 1,514 млрд BYN. Сокращение поступлений объясняется обвалом прибыли в экономике из-за девальвации рубля.

Также в 2020-м кратно сократились доходы в виде дивидендов по акциям и доходы от других форм участия в капитале. Падение к 2019 году составило 2,2 раза — до 643 млн BYN. Причина обвала та же, что и по налогу на прибыль, — сокращение налогооблагаемой прибыли предприятий-флагманов.

В разрезе видов деятельности больше всего заплатили в бюджет производители напитков (1,048 млрд BYN), табачники (1,155 млрд BYN), нефтепереработка (797,7 млн BYN), энергетика (1,024 млрд BYN), строительство (1,379 млрд BYN), оптовая торговля (2,632 млрд BYN), розничная торговля (1,504 млрд BYN), сухопутный и трубопроводный транспорт (1,487 млрд BYN), информация и связь (1,128 млрд BYN).

Поступления от производителей напитков, табачников и нефтепереработки связаны с акцизами, от торговли — с НДС. Интересно, что в табачной отрасли насчитывается всего 3 предприятия-плательщика.

Что касается платежей от резидентов Парка высоких технологий, то они по-прежнему занимают маргинальное место в общем котле — всего 1,5% от поступлений, которые контролируют налоговики (294,2 млн BYN за 9 месяцев).

Примечательны минусовые поступления от резидентов свободных экономических зон. Плательщики в СЭЗ забрали из бюджета 57,6 млн BYN. Это значит, что сумма возвратов по НДС или налогу на прибыль превысила размер уплаченных налогов.

К слову, схожая ситуация уже несколько лет подряд наблюдается в деревообработке, на модернизацию которой власти потратили 4 млрд USD. За 9 месяцев поступления составили минус 122,5 млн BYN (в 2019-м было минус 75,7 млн BYN).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».