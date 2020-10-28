«Отец лежал в терапевтическом отделении, а его заразили коронавирусом» 28.10.2020, 9:00

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В белорусских больницах свирепствует COVID-19.

Читательница сайта Сharter97.org рассказала о случаях заражения коронавирусом в Климовичской ЦРБ.

«Отец лежал в терапевтическом отделении. На следующий день после выписки с мужем приехали его навестить из Минска. В итоге оказалось, что его в больнице заразили коронавирусом, а он, соответственно, заразил нас. Третью неделю нахожусь дома с двусторонней пневмонией и COVID-19. Никакого контроля врачей и лечения особо никакого», — пишет нача читательница.

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