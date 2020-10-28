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Видеофакт: Рабочий «Атланта» мощно напомнил Лукашенко об ультиматуме

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  • 28.10.2020, 12:18
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Видеофакт: Рабочий «Атланта» мощно напомнил Лукашенко об ультиматуме
Фото: «Наша Ніва»

Виктор Манкевич поднял бело-красно-белый флаг над предприятием.

«Белсат» опубликовал обращение работника «Атланта», который поднял бело-красно-белый флаг над предприятием.

«Я, рабочий завода «Атлант», Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу об выставленном ультиматуме.

Вы должны объявить о своём уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключённых. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь – уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — говорится в обращении.

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