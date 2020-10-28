Освобожденный политзаключенный Виталий Шкляров уже находится в США

Освобожденный политзаключенный Виталий Шкляров уже находится в США1
- 28.10.2020, 12:36
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Он находится в больнице.
Освобожденный политзаключенный, политтехнолог Виталий Шкляров уже вернулся в США, сейчас он в Вашингтоне, сообщает «Радыё Свабода». Он находится в кардиологическом отделении больницы.
Кто такой Виталий Шкляров
Виталий Шкляров был фигурантом «дела Тихановского», хотя еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихоновского и никогда на него не работал.
«Следствие не завершено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сразу к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Шклярова Антон Гашинский во вторник.
Гашинский подчеркнул, что получено разрешение на выезд.
«Это, безусловно, результат звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — подчеркнул он.
Уроженец Гомеля позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак и других.
Жена Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. В связи с этим он имеет американский дипломатический паспорт.