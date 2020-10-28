Освобожденный политзаключенный Виталий Шкляров уже находится в США 1 28.10.2020, 12:36

6,369

Виталий Шкляров

Фото: Катерина Преснецова / Flickr

Он находится в больнице.

Освобожденный политзаключенный, политтехнолог Виталий Шкляров уже вернулся в США, сейчас он в Вашингтоне, сообщает «Радыё Свабода». Он находится в кардиологическом отделении больницы.

Кто такой Виталий Шкляров

Виталий Шкляров был фигурантом «дела Тихановского», хотя еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихоновского и никогда на него не работал.

«Следствие не завершено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сразу к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Шклярова Антон Гашинский во вторник.

Гашинский подчеркнул, что получено разрешение на выезд.

«Это, безусловно, результат звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — подчеркнул он.

Уроженец Гомеля позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак и других.

Жена Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. В связи с этим он имеет американский дипломатический паспорт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».