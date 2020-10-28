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Германия введет строгие ограничения из-за роста случаев коронавируса

  • 28.10.2020, 12:59
  • 2,876
Германия введет строгие ограничения из-за роста случаев коронавируса

Они продлятся месяц.

Правительство Германии представило ряд ограничительных мер, чтобы остановить стремительный рост инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на проект решения правительства.

Новые правила вступят в силу 4 ноября и будут действовать до конца месяца.

Cогласно решению, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одним домохозяйством.

Бары, клубы, пабы и аналогичные заведения будут открыты только для еды на вынос, ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине, а кинотеатры, театры и спортивные сооружения, такие как тренажерные залы и бассейны, будут закрыты.

Косметические студии, массажные салоны и тату-студии также не будут работать в течение ноября.

Сектор розничной торговли останется открытым, равно как и парикмахерские и учреждения, предлагающие такие медицинские процедуры, как физиотерапия.

Школы и детские сады также останутся открытыми, но от них потребуется ввести новые протоколы гигиены.

Стоит отметить, что в Германии зарегистрировано 11409 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа во вторник, что является огромным всплеском по сравнению с тем же днем на прошлой неделе, когда было 6868 случаев заражения.

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