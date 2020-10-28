Германия введет строгие ограничения из-за роста случаев коронавируса 28.10.2020, 12:59

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Они продлятся месяц.

Правительство Германии представило ряд ограничительных мер, чтобы остановить стремительный рост инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на проект решения правительства.

Новые правила вступят в силу 4 ноября и будут действовать до конца месяца.

Cогласно решению, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одним домохозяйством.

Бары, клубы, пабы и аналогичные заведения будут открыты только для еды на вынос, ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине, а кинотеатры, театры и спортивные сооружения, такие как тренажерные залы и бассейны, будут закрыты.

Косметические студии, массажные салоны и тату-студии также не будут работать в течение ноября.

Сектор розничной торговли останется открытым, равно как и парикмахерские и учреждения, предлагающие такие медицинские процедуры, как физиотерапия.

Школы и детские сады также останутся открытыми, но от них потребуется ввести новые протоколы гигиены.

Стоит отметить, что в Германии зарегистрировано 11409 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа во вторник, что является огромным всплеском по сравнению с тем же днем на прошлой неделе, когда было 6868 случаев заражения.

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