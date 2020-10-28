Рабочий «Гродно Азот» рассказал, как происходит забастовка на предприятии 7 28.10.2020, 13:06

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Смену не передают уже третьи сутки.

Андрей Ханевич, аппаратчик из «Карбамид-3», председатель первички БНП на «Гродно Азот», рассказал телеграм-каналу «Страна для жизни», как происходит забастовка на предприятии:

«Во вторник с утра рабочие цеха «Карбамид-4» отказались принимать смену. Смену не передают уже третьи сутки.

В цеху есть четыре смены, которые дежурят на ЦУП. Они сменяются каждые двенадцать часов, работают с восьми утра и до восьми вечера, и наоборот. Каждая состоит из пяти-шести операторов и начальника смены.

Сменный персонал в ночь с понедельника на вторник пришел на рабочее место, но к работе не приступил. Утренняя смена поступила аналогично — по крайней мере над одним рабочим сменного состава в этом цехе издевались в автозаке в понедельник, и его товарищи проявляют солидарность.

За пультом все это время находятся вышестоящие работники ИТР. Пока не случится нештатная ситуация — этого достаточно. Если нештатная ситуация случится, то нужна будет работа всего сменного состава. Это напоминает работу летчиков — пока все штатно, справляется автопилот, но пилоты в постоянной готовности к переходу на ручное управление.

Тут нужно понимать, что ребята заботятся о своем цехе, они не хотят, чтобы с ним что-то произошло. И на работе они находятся, чтобы, в случае чего, помочь остановить цех.

Настроены на переговоры, но их некому представлять. Три требования политические, независимый профсоюз их передать дальше не может, а наниматель — не хочет.

Диалог с главным инженером Сергеем Селивоником:

— Надо работать.

— Надо, чтобы закон работал. Будут соблюдать закон — будем соблюдать должностные инструкции.

— Я не могу рассматривать ваши политические требования.

— Не принимайте, передайте на рассмотрение.

— Все, останавливайте цех.

— Нет. Это вы должны отдать приказ на остановку цеха в связи с нехваткой персонала, без приказа это подсудное дело.

Ситуация для предприятия усугубляется тем, что неизвестно, сколько сменный персонал будет приходить на рабочее место. Некоторые собираются писать заявление на увольнение: «Такое терпеть нельзя».

Автоматика может остановить цех, и в течение суток его можно снова запустить без особой проблемы. Дальше будет сложнее.

Заменить сменный персонал некем. Для нового человека — официальная стажировка шесть месяцев, и еще шесть месяцев нужно, чтобы он стал самостоятельным работником.

Руководство звонило пенсионерам, которые работали в цеху раньше. Но по инструкции после перерыва в работе длиной в год или больше работник обязан пройти все ту же шестимесячную стажировку и сдать все экзамены.

Сегодня дневная смена устроило собрание, голосовали за то, продолжать ли стачку. Будут продолжать».

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