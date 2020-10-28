В Испании планируют налог для самых богатых 2 28.10.2020, 13:19

1,682

Фото: REUTERS

Повышение коснется около 17 000 человек.

Правительство Испании планирует ввести повышение налогов для лиц и корпораций с высоким доходом в новом бюджете на 2021 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Педро Санчес и вице-премьер и лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас подробно рассказали о новом плане, в котором большое внимание уделяется социальной политике, необходимой для смягчения экономических последствий, вызванных коронавирусом.

"Это прогрессивный бюджет, он является исключительным из-за ситуации и объема государственных инвестиций. Первая цель - восстановить то, что кризис забрал у нас из-за пандемии. Вторая - модернизировать нашу производственную модель. И третья - укрепить наше государство всеобщего благосостояния", - сказал Санчес.

Повышение коснется около 17 000 человек, которые считаются самыми богатыми налогоплательщиками Испании с годовым доходом, превышающим 300 000 евро.

По данным правительства, такой шаг поможет профинансировать бюджет страны на 2021 год с рекордным государственным вкладом в социальную сферу в размере почти 239,8 миллиарда евро.

Среди других мер новый бюджет сокращает отчисления в частные пенсионные планы, устанавливает минимальный налог для компаний и ограничивает прирост капитала от дочерних компаний крупных компаний, а также снижает текущие освобождение от корпоративного налога на дивиденды.

Предложение правительства теперь должна быть поддержана испанским парламентом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».