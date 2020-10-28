Художники оживили купидонов с полотен Рубенса 28.10.2020, 13:29

1,348

История необычной инсталляции, которая появилась в международном аэропорту Брюсселя.

Ещё в 2018 году в одном из терминалов международного аэропорта Брюссель в Бельгии появилась экспозиция полотен фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, которую силами арт-группы Skullmapping превратили в необычную мультимедийную инсталляцию. И только спустя пару лет авторы проекта представили официальный видеоролик со своей работой, пишет «Популярная механика».

На стенах аэропорта развешаны написанный в 1623 году автопортрет художника, датированная тем же годом работа Рубенса и Франса Снейдерса «Возвращение Дианы с охоты», более ранний — 1609 года — «Автопортрет с Изабеллой Брант», а центральным объектом инсталляции стала картина «Праздник Венеры» (на фото), написанная в 1630 году, которую и оживили авторы Skullmapping, которые до проекта в аэропорту уже реализовали ряд необычных инсталляций на другую тематику.

Основанная клипмейкером Филипом Стерксом арт-группа с помощью видеомаппинга, используя 3D-видео и систему зеркал, «оживила» купидонов с «Праздника Венеры» и создала отдельную историю с участием этих вроде бы второстепенных персонажей картины, сделав их главными действующими лицами нового мультимедийного произведения. Вместе со Стерксом над проектом работал его партнёр по Skullmapping художник Антон Фербек.

Необычная инсталляция была создана по заказу проекта Toerisme Vlaanderen для продвижения туристической программы Flemish Masters, в которой гостей Бельгии приглашают посетить не только сам Брюссель, но и Фламандский регион Фландрию, известную на весь мир в том числе и своими легендарными живописцами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».