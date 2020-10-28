В Минске частично приостанавливают плановую медпомощь 3 28.10.2020, 13:31

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Иллюстрационное фото

При некоторых заболеваниях ее все-таки оставят.

Из-за COVID-19 в Минске приостанавливают плановую медпомощь для пациентов с хроническими кардиологическими заболеваниями. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь, сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава. Экстренная помощь, как и ранее, будет оказываться своевременно и в полном объеме.

— Мы не останавливаем плановую помощь детскому населению. Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях, — сказал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

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