Доллар резко подорожал на третий день забастовки в Беларуси 28.10.2020, 13:38

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Какие курсы валют установили обменники?

Курс доллара за минувшую неделю опустился до минимума за последние два месяца. На этой неделе американская валюта дорожает третий день подряд, сегодня рост на торгах превышает почти 4 копейки.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.

По данным на 11.48, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 1,63% — до 2,5949 рубля, евро укрепился на 0,96% — до 3,0465 рубля, а российского рубля упал на 0,19% — до 3,3334 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Белоруссий народный банк, Альфа-Банк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,585 рубля (Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке и Банке Решение — 2,59 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ-Банке — 3,107 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт — 3,04 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке и Банке Решение — 3,045 рубля.

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