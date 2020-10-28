Израильское СМИ: Антисемитский абсурд в Беларуси 28.10.2020, 14:30

В Слуцке людей арестовали за попытку почтить память убитых евреев

Зинаида Тимошек, председатель Слуцкого товарищества любителей белорусского языка, отсидела трое суток в СИЗО и получила штраф, превышающий 500 долларов США. Она совершила дерзкое преступление против режима Лукашенко: пришла с товарищами возложить цветы к месту, где в 1943 году нацисты уничтожили еврейское гетто.

Израильское издание «Детали» связались с Зинаидой сразу после того, как она вышла из здания суда. Вместе с ней к разным срокам ареста и штрафам приговорены еще шесть человек. Им инкриминированы организация и проведение массового мероприятия без разрешения райисполкома и милиции. На самом деле, в «массовой» акции приняли участие… 11 человек!

– Они утверждали, будто люди что-то публично там высказывали. На самом деле никто ничего не говорил, кроме меня! Я историк, несколько слов хотела сказать о том, как уничтожали гетто в октябре 1941 года и в 1943-м… Мы находились как раз рядом с одним из этих гетто, – рассказала Зинаида. Она не скрывает, что до сих пор шокирована случившимся.

Один из участников акции, Евгений Озерный, осмелился спорить с начальником местного РОВД Александром Голиковым. Он отстаивал свое право возложить цветы. Он получил больше всех – 9 суток ареста, и все еще сидит. Зинаиду же 26 вечером освободили из СИЗО, а 27-го вызвали в суд.

В 1941 году в Слуцке были созданы два гетто – «рабочее» и «нерабочее» (нетрудоспособных людей просто расстреливали). Там литовские союзники немцев (12-й батальон) и местные полицаи организовали погром, жестокость которого поразила даже немецких офицеров. Били не только евреев, немало беларусов тогда же были застрелены или избиты. Убивали и грабили 27 и 28 октября – именно эту трагическую дату, когда, по разным оценкам, были убиты от 5 до 8 тысяч человек, хотели отметить люди. За что и были жестоко наказаны.

– Мы там провели всего 8 минут! – говорит Зинаида. – За эти минуты надо было еще успеть перейти дорогу, чтобы купить цветы. Место найти, где их поставить… Нас было 11 человек, а к моменту, когда пришла милиция – еще меньше, где-то семеро. Это даже на фото видно. Мне бы на снимке для газеты хотелось больше показать – но не могла. Если бы там было массовое мероприятие – [у милиции] были бы снимки.

Думаю, они просто не хотели, чтобы кто-то сюда приходил. Я проводила экскурсии по городу, только в октябре их было три. Были мы и на православном кладбище, и на католическом – там никаких претензий не предъявляли! Только когда возложили цветы здесь, возле гетто… Я до сих пор шокирована.

– Других людей тоже арестовали?

– Евгений Озерный – тот, который поспорил с начальником милиции – дескать, почему ему не дали возложить цветы – его на 9 суток упрятали. Четыре дня прошли, еще пять суток ему сидеть.

Шесть человек по суду прошло, вот девчонка возле меня стоит, я у нее свидетелем была. Она просто работает с этим Женей Озерным, услышала, что он собирается идти возложить цветы – и в первый раз пошла тоже. После работы купила цветы, прибежала – буквально пять минут побыла, положила цветы и заторопилась к своему ребенку, домой. Ее даже не было там, когда автозак подогнали! ... А ее обвиняли… Я сейчас была свидетельницей по ее обвинению, и сказала, что начальник милиции – врун, он нагло врет, она вообще рот не раскрывала! А ей – штраф, 25 «базовых единиц» (немного меньше 300 долларов – прим.)

Это – кощунство. За все эти годы на это место никто не принес ни цветочка. Забытое место, хоть и центр города. Мне хотелось изменить эту ситуацию, чтобы люди знали.

– Местная еврейская община как-то отреагировала?

– Никак. Она сама боится милиции. Ютятся в каком-то плохоньком помещении. Я звонила, кстати, перед этим [их руководителю] Галине Михайловне Тычиной. Просила, чтобы она рассказала нам о гетто. Она сказала – «хорошо, у меня внук маленький, мы оденемся и выйдем» – но пришла позже, когда нас уже там не было. Увидев на месте много цветов, позвонила мне, поблагодарила.

Люди не пожалели денег на цветы, хотя в Слуцке мало зарабатывают. Но не было там ни красно-белых стягов, ничего такого. Я просто шокирована происходящим. Почему же на католических кладбищах нам давали собираться, а здесь вмешались?

Шесть человек наказали. Начинают распространять слухи, будто мы камни собирались бросать. Ну, в самом деле – члены товарищества белорусского языка и корреспондент газеты, купивший цветы со своей пенсии? Пытаются опорочить нас, да только общество не сильно им верит, – сказала Зинаида Тимошек.

Почему молчит МИД Израиля?

«Детали» обратились в МИД Израиля с просьбой прокомментировать ситуацию. Оттуда пришел короткий ответ: «Посольство Израиля в Беларуси проинформировано о случившемся, ситуация проверяется».

Сложно понять тайный смысл этой стандартной бюрократической отписки. Что тут проверять? Был ли митинг? Не было ли крамольного сочетания красных гвоздик с белыми? С момента задержания участников акции прошло несколько дней – сколько времени, по мнению МИДа, должна занимать такая проверка?

Во многих ситуациях, связанных с проблемами израильских граждан за рубежом, МИД демонстрирует крайне низкую заинтересованность. «Детали» неоднократно писали об этом ранее, и порой только вмешательство редакции побуждало сотрудников консульских отделов и посольств предпринять хоть какие-то действия в рамках своей должности.

С назначением Габи Ашкенази главой МИДа ситуация не улучшилась. МИД Израиля на протяжении долгого времени лишен реального руководства. Со времен Ципи Хотовели, которая служила де-юре заместителем министра, а де-факто – «смотрящим» от Нетаниягу, здесь нет долгосрочных стратегий, назначения непрозрачны, часть сотрудников работают спустя рука. Министр Исраэль Кац не задержался тут надолго, а около недели назад и министр Ашкенази заявил о возможном скором выходе его партии из правительства (что может привести к новым выборам). Возможно, в этом причина, по которой он не стремится улучшить работу доверенного ему ведомства, ограничиваясь визитами (в Грецию) и переговорами (с Лавровым). Одно из важнейших ведомств Израиля, фактически, заброшено.

На фоне последних событий в Беларуси, когда ряд стран признали избрание Лукашенко незаконным, Израиль предпочел сохранять нейтралитет. Однако некоторое время назад Израиль прервал его и четко определил, чью сторону он занимает в противостоянии между Лукашенко и оппозицией: новый чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шейман вручил верительные грамоты белорусскому МИДу.

Причиной тому могла стать либо неопытность, либо невнимательность министра Ашкенази. На протяжении долгого времени кандидатуры послов Израиля в РФ и Беларуси не утверждались правительством Израиля. Эту техническую задержку можно было использовать, чтобы хотя бы внешне продемонстрировать невмешательство нашей страны в белорусский кризис на стороне режима, к которому негативно относится практически весь Запад. Габи Ашкенази – генерал, но не дипломат – не догадался этим воспользоваться.

На просьбу прокомментировать ситуацию в Слуцке из окружения Габи Ашкенази не отреагировали. Ни МИД Израиля, ни посольство Израиля в Беларуси до сих пор не выступили с заявлением по данному поводу.

«Детали» обратились с запросом также в посольство Беларуси в Израиле. Нам ответили, что в их стране чтут память о трагических событиях Холокоста, и постараются разобраться в причинах неприятного инцидента.

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