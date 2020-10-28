Право на вождение в Беларуси могут ограничить после визита к врачам 9 28.10.2020, 14:41

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Чего ждать от нового закона «О дорожном движении»?

Еще в 2018 году МВД разработало новый проект закона «О дорожном движении», его уже выносили на общественное обсуждение, однако до сих пор документ так и не был принят. Особенно много споров вызвал предложенный в нем вариант балльной системы наказания водителей-нарушителей, от которого в итоге решили отказаться. Теперь документ доработали.

Портал tut.by

обозначил самые главные новшества, которые ждут водителей после того, как закон вступит в силу.

Сдать на права на «автомате»

На этом пункте в законе настаивала общественность: мол, зачем мучиться в автошколе с механической коробкой передач, когда потом собираешься ездить только на «автомате». Пункт внесли в документ и после вступления закона в силу учить и сдавать на права можно будет как на «механике», так и на «автомате». Но в последнем случае водительское удостоверение, которое получит водитель после сдачи экзамена в ГАИ, будет с пометкой «только на автоматической трансмиссии». Это значит, что с такими правами сесть за руль машины с «механикой» нельзя — будет считаться, что вы едете без прав.

А вот те, кто сдает экзамен на «механике», смогут со своими правами ездить за рулем любых легковушек.

Право на вождение могут ограничить после визита к врачам

Сейчас водители не должны предоставлять справку о годности к управлению транспортным средством при прохождении техосмотра. При этом медицинская справка выдается на 5 лет (за исключением случаев, когда водительскую комиссию нужно проходить чаще по состоянию здоровья).

Законопроект же предусматривает создание централизованной базы данных о выданных водительских медицинских справках. Вести ее будет Минздрав. Предполагается, что медики при выдаче водительской справки будут видеть, за какой помощью обращался человек и выявлялись ли у него какие-то заболевания, при которых нельзя садиться за руль.

Сведения о наличии таких заболеваний или состояний, которые препятствуют управлению транспортным средством, медики будут передавать в ГАИ, и человек сразу же будет ограничен в праве на вождение авто. Сейчас, по сути, человек даже при наличии таких заболеваний мог ездить до тех пор, пока не закончился срок действия выданных прав. Подчеркнем, речь идет только об информации о наличии каких-то заболеваний, а не о конкретных диагнозах.

Кроме того, документ урегулирует право медработников направлять пациентов на досрочное медосвидетельствование. Делать они это будут только, если обнаружат признаки, указывающие на наличие заболевания, при котором нельзя водить машину. При этом, если человек в течение двух месяцев после выдачи направления не пройдет освидетельствование, то он попадет в категорию бесправников.

Чтобы ездить на квадроцикле, будут нужны права

На техническом языке эти транспортные средства называются мотовездеходами. Сейчас они никак не прописаны в законодательстве. В новом законе их уравняют с тракторами и самоходными машинами, также для таких транспортных средств предусмотрены новые типы водительских удостоверений: «H» и «I».

Получить их можно будет только с 17 лет и при наличии медсправки.

Автошколы сами решат, где обучать вождению

Сегодня маршрут, по которому ездят курсанты, каждая автошкола согласовывает с ГАИ. Просто так взять и отвезти ученика на тренировку, скажем, в его район или потренироваться ездить с работы домой инструктор не имеет права. Законопроект предусматривает, что ГАИ будет просто обозначать улицы, на которые машины с буквой «У» не имеют права заезжать.

Россиянам с видом на жительство не надо будет менять права

Сейчас россияне, которые получили вид на жительство в нашей стране, могут ездить со своими водительскими удостоверениями только 90 дней. Затем, если права не поменять на белорусские, такой водитель будет считаться бесправником.

В новом законе предлагается разрешить ездить с российскими правами до тех пор, пока не закончится срок их действия.

В Беларуси появятся «умные дороги»

В проекте закона прописали такое понятие, как «транспортные интеллектуальные системы». Речь, например, о той системе на МКАД, про которую говорят уже несколько лет. С ее помощью водители будут узнавать о заторах и ДТП на «кольцевой» за несколько километров, а не тогда, когда изменить маршрут уже невозможно.

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