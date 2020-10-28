Не год российских ЗРК 9 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

28.10.2020, 14:54

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От Сирии и до Нагорного Карабаха — замкнутый круг унижения.

Российская Федерация на протяжении довольного долгого времени позиционировала свои зенитно-ракетные системы ПВО, как одни из самых лучших и эффективных в мире. И, в принципе, так оно и было, по крайней мере, в эпоху СССР, когда этим системам противостояли летающие объекты, соответствующие как той эпохе, так и шаблону ведения боевых действий.

Тем не менее, специалисты, занимающиеся изучением возможностей ЗРК, неоднократно отмечали, что современные российские ЗРС — это не более чем модернизация советских заделов, а те, что преподносятся, как независимые проекты, например, ЗРПК Панцирь-С1, изобилуют большим количеством недочетов и конструкторских ошибок. И сирийский Идлиб, а также Ливия, это ярко подтвердили.

Российские ЗРПК Панцирь-С1 оказались крайне неэффективными при борьбе с ударными БПЛА и дронами. Хотя, даже против кустарных квадрокоптеров фермеров или примитивных, старых советских мишеней Е-95, данный ЗРПК, разработка которого велась еще с 80-х годов прошлого века, не всегда мог показать себя достойно.

Между тем, после тотального унижения в Сирии и Ливии, настало время позориться для ЗРК российского производства, стоящих на вооружении армии Армении. Как известно, на сегодняшний день в Нагорном Карабахе и на армяно-карабахской границе было уничтожено не менее шести ЗРК С-300. Их уничтожение осуществлялось, в основном, посредством барражирующих боеприпасов Harop.

Фактически, азербайджанские военные использовали слабость РЛС ЗРК С-300, позволяющей обнаруживать сложные маневренные цели, но никак не малые БПЛА. Для таких целей используют комплексы средней и малой дальности, например, «Тор-М2КМ» и «Оса-АКМ». Но основная часть этих комплексов была уничтожена в первые же недели боевых действий в Нагорном Карабахе, и тоже, посредством ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов. Хотя, отдельно стоит упомянуть использование армией Азербайджана беспилотных Ан-2, благодаря которым вскрывалась сеть эшелонированного «прикрытия» ЗРК С-300.

Таким образом, круг замыкается. Комплексы большого радиуса действия оказались беззащитными против малых БПЛА и барражирующих боеприпасов, а защищающие их комплексы малого и среднего радиуса… также оказались беззащитны против малых БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Армения оказалась абсолютно неготовой к новой тактике ведения войны с воздуха, а российские зенитно-ракетные комплексы оказались абсолютно неэффективными в этих условиях. Что может быть лучшей рекламой, не правда ли?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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