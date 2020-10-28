Леонид Заико: Лукашенко сдаст номенклатура 11 28.10.2020, 15:15

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Сейчас Беларусь находится на распутье.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что ныне существующая власть долго на дубинках не продержится, и возлагает большие надежды в изменении ситуации на номенклатуру, пишет «Салiдарнасць».

— Сейчас Беларусь находится на распутье: либо пойти по тупиковому пути «палочного диалога и развития дубинками и шумовыми гранатами», либо перейти в фазу интеллектуально развитого взаимодействия, — заявил Заико на Примусе. —Держаться на дубинках долго не удастся, номенклатура все-таки его (Лукашенко — прим.) сдаст.

— Я уверен, что в Беларуси произойдет номенклатурный переворот, и он сейчас инициируется улицей. То есть сама приверженность к тому, чтобы сместить Лукашенко, изменить властные структуры, она подталкивает номенклатуру, — считает эксперт.

— Политических лидеров, партии и движения надо поддерживать, надо создавать в стране элиту, которая будет ответственна за развитие страны, тот политический слой, который включает в себя образованных людей. А он (Лукашенко — прим.) сейчас стоит один «в пустыне», и у него происходит колоссальная психологическая ломка. В том числе и от того, что он убедился, все-таки его не любят, — размышляет Леонид Заико.

Он уверен, что будущее страны за парламентской республикой.

— Будущее Беларуси в сфере политической структуризации — это парламентская республика, при этом парламент станет достаточно эффективным законодательным органом, который будет работать профессионально, — отметил эксперт.

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