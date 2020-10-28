«Каждый день вашей работы стоит очень дорого всей нации» 5 28.10.2020, 15:25

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Фото: ТАСС

Сильное обращение к рабочим.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо от своего читателя.

«Есть такая фраза: труд облагораживает человека. И это правда, но, как ни странно, даже здесь бывают исключения из правил. Сегодня реальность такова:

- Вы не будете получать хорошие зарплаты за свою работу, потому что сейчас вы работаете!

- Вы не будете ездить на новеньких европейских машинах с автосалона, как ездят рабочие развитых стран, потому что сейчас вы работаете.

- Вы не будете 2 раза в год отдыхать на море в Греции или Испании в четырех и пятизвездочных гостиницах, как это делают ваши коллеги - рабочие заводов в Европе, потому что сейчас вы работаете.

- По пятницам и субботам вы не будете с семьями и друзьями отдыхать в кафе и ресторанах как это делают европейские рабочие, а ваши жены будут готовить ужин и семейные обеды из самых дешевых продуктов, потому что сейчас вы работаете.

- Вы не скажете жене: «Дорогая, не готовь сегодня! Пойдем в ресторан», потому что сейчас вы работаете.

- Вы не будете отдыхать в лучших санаториях Беларуси, а только в тех, куда путевочка за 50% от профсоюза, потому что сейчас вы работаете.

- У вас не будет сбережений в банке по 100 тыс. евро к выходу на пенсию с учетом полноценно прожитой жизни без экономии, как это у европейских рабочих, потому что сейчас вы работаете.

- Вы будете рады каждой унижающей любое человеческое достоинство премии в 50 руб., потому что сейчас вы работаете.

- Вы будете ходить в магазины и будете смотреть не на качество продуктов питания, а на их цены, которые не позволят вам их купить, а инфляция будет делать их все дороже и дороже, потому что сейчас вы работаете.

- Вы будете ходить на работу с опущенными головами и бояться разговаривать откровенно по телефону, потому что сейчас вы работаете.

- Вы не сможете обеспечить своим больным родственникам и старшему поколению достойное лечение и уход, потому что у вас не будет на это денег, а у Государства современных больниц, и все потому, что сейчас вы работаете.

- Ваши дети будут проживать все тоже самое по вашему сценарию, и даже хуже, потому что сейчас вы работаете.

- В стране не будет действовать закон и право и власть будет в руках бандитов, потому что сейчас вы работаете.

- Все погибшие и избитые за вашу же свободу до сих пор не отомщены, потому что сейчас вы работаете.

- Благородные и сильные люди рискуют своими жизнями и благополучием и по сей день страдают от репрессий, потому что сейчас вы работаете.

- Вы не вздохнете свободной грудью, потому что сейчас вы работаете.

- Вы будете думать где же взять денег на памятник усопших близких, потому что сейчас вы работаете.

- Всю вашу жизнь вы будете делать один и единственный выбор: купить или отложить, сэкономить на муже в этом сезоне или на жене, купить для ребенка или отложить на лекарство для родителей, хорошо питаться, или откладывать целый год на хоть какой-нибудь отпуск, потому что сейчас вы работаете.

И как бы вы не думали и что бы вы не думали - все это сценарий вашей жизни до конца ваших дней, если вы будете сейчас работать. А если вам кажется, что все нормально, то это иллюзия, потому что вы не знаете, что такое жить нормально. Вы этого никогда не видели и никогда не чувствовали.

Видите, как много фактов опровергают мудрую пословицу потому, что сейчас вы работаете. Каждый день вашей работы стоит очень дорого всей нации. Надо знать, когда труд облагораживает человека, а когда делает его рабом и угнетает страну».

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