В Полоцке обстреляли милицейскую машину 28.10.2020, 15:29

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иллюстрационное фото

Инцидент произошел вечером 27 октября.

В Полоцке из пневматического пистолета обстреляли милицейскую машину

«Наша Нива» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что вечером что 27 октября 31-летний житель Полоцка был в гостях у знакомых. После мужчина вышел на балкон общежития и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по автомобилю с сотрудниками отдела Департамента охраны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.339 (Хулиганство).

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