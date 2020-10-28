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В Полоцке обстреляли милицейскую машину

  • 28.10.2020, 15:29
  • 12,548
В Полоцке обстреляли милицейскую машину
иллюстрационное фото

Инцидент произошел вечером 27 октября.

В Полоцке из пневматического пистолета обстреляли милицейскую машину

«Наша Нива» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что вечером что 27 октября 31-летний житель Полоцка был в гостях у знакомых. После мужчина вышел на балкон общежития и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по автомобилю с сотрудниками отдела Департамента охраны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.339 (Хулиганство).

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