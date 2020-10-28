Коронавирус в Польше: два новых антирекорда 28.10.2020, 15:29

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За последние 24 часа было проведено более 60 600 тестов на наличие COVID-19.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Польши, в среду в стране зафиксировано 18 820 новых случаев заражения COVID-19.

Стоит отметить, что это самый высокий суточный показатель новых случаев инфекции с момента начала эпидемии.

Сообщается также о смерти 236 человек, у которых была диагностирована инфекция. Отметим, что данный показатель также является рекордным.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа было проведено более 60 600 тестов на наличие коронавируса.

По состоянию на среду больницах находятся 13 931 пациентов с COVID-19, из них - 1150 в отделениях интенсивной терапии. 479 288 человек находятся на карантине, 123 504 человека выздоровели (+4267 сутки).

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