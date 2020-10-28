«Сегодня я бастую в надежде на новую жизнь — для нас и наших детей» 28.10.2020, 15:59

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фото: naviny.by

Обращение смелой белорусской студентки.

Читательница телеграм-канала «Баста!» рассказала о своем участии в Национальной забастовке:

- Уважаемые коллеги, как студентка БГТУ ф-та ХТиТ, хочу выразить благодарность за выражение вашей позиции.

Немного предыстории: хочу обратить ваше внимание, что обучение идет еще по старым книгам. Это говорит о том, что мы стоим на одном месте, обучаясь по советским методам.

Когда я проходила свою первую практику на заводе, ужаснулась от качества цехов, оборудования, ведения тех. процессов, ведь всё, чему вы учитесь в университете, на заводе вам не понадобится. И так на подавляющем большинстве предприятий.

Как молодой специалист после распределения, я плакала, т.к. приходилось просить помощи у родителей, потому что зарплаты (не стипендии!) не хватало на еду – настолько низко ценятся специалисты с высшим образованием!

Работая инженером-технологом на одном из Минских предприятий, насмотрелась на многое – начиная от пьяного главного инженера, раздающего задания, не входящие в мои обязанности, заканчивая кражами, когда целыми машинами вывозили металлы.

Прошло 7 лет… За эти годы я работала на нескольких гос. предприятиях, но так и не увидела ничего положительного. Если бы я не одумалась и не изменила сферу деятельности, жила бы до сих пор в комнате с койко-местом в общежитии, в надежде к пенсии построить квартиру в одном из городов-спутников, стоя в очереди как молодой специалист.

Я не хочу, чтобы вы жили так же! Сегодня я бастую! Бастую в надежде на новую жизнь, для всех нас и наших детей. Прошу вас, не отступайте! мы должны положить конец этой несправедливости!

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