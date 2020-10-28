МИД Украины: Применившие насилие против протестующих в Беларуси должны быть под санкциями

МИД Украины: Применившие насилие против протестующих в Беларуси должны быть под санкциями4
- 28.10.2020, 16:15
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Киев находится в процессе присоединения к санкционному списку ЕС.
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина находится в процессе присоединения к санкционному списку ЕС против Беларуси, сообщает "Европейская правда".
"Присоединение к санкциям - это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается", - сказал Кулеба.
Он подтвердил, что сейчас Украина готовится к введению исключительно персональных санкций.
"Мы считаем, что те, кто совершил насилие в отношении протестующих, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них.
Также этот вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной", - подчеркнул Кулеба.