У главы РПЦ Кирилла с родней нашли недвижимость на $3,27 миллиона 28.10.2020, 16:28

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Имущество записано на самого патриарха и его троюродных сестер.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Проект".

Как выяснило издание, в собственности Владимира Гундяева (Кирилл) и его троюродных сестер находятся квартиры в Москве, Петербурге, а также дом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости оценивается в 225 миллионов рублей ($3 269 872).

Среди объектов - московская квартира самого патриарха площадью 145 квадратов стоимостью в 70 миллионов российских рублей в Доме на набережной.

В 2012 году у Кирилла с соседями вышел скандал из-за неаккуратного ремонта, и о жилплощади стало известно пастве. Может быть поэтому сейчас собственник квартиры в данных Росреестра просто скрыт — так делают в случае с данными важных чиновников и их родни.

Ни один из фактов обладания дорогостоящей недвижимости патриархом и его сестрами 73-летней Лидией Леоновой и 63-летней Еленой Холодовой никогда не становился предметом разбирательств внутри РПЦ.

В патриархии на запрос издания о происхождении недвижимости не ответили.

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