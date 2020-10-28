В стачке на «Беларуськалии» участвуют уже 48 человек

В стачке на «Беларуськалии» участвуют уже 48 человек3
- 28.10.2020, 16:38
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Бастующие рабочие ощущают поддержку со всех сторон.
В стачке на «Беларуьскалии» участвуют уже 48 человек. Об этом «Радыё Свабода» сообщил член стачкома Александр Курбан.
По его словам, сегодня к стачечному комитету присоединились еще два работника предприятия.
«Теперь на 48 — тех, кто бастует с требованием отставки Лукашенко, освобождения полтзаключенных и проведения новых выборов. Присоединяются не только простые шахтеры, но и работники других уровней. Сегодня присоединился механик. Говорят, созрели, пришло наше время, хотят быть вместе с нами», — рассказал Александр Курбан.
Он отметил, что бастующие рабочие ощущают поддержку со всех сторон — не только от своих коллег и волонтерских организаций, но также и от частного бизнеса.